***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.01.2021 09:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901431
BIST
10:361.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.549
10:367,4559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
10:369,0737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0258
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:36444,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,49
|Açılış
|: 444,48
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:34
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.331.918
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,65
|8.401.989
|% -7,12
|
|BALAT
|8,20
|163.975
|% -5,64
|
|SISE
|7,49
|462.234.950
|% 2,60
|
|GARAN
|10,66
|344.577.976
|% 1,52
|
|KARSN
|3,86
|277.838.983
|% 4,32
|
|KOZAL
|122,60
|268.948.097
|% 2,08
|
|FENER
|42,74
|231.315.417
|% 5,17
|
|SKBNK
|1,64
|134.101.459
|% 0,61
|
|KARSN
|3,86
|277.838.983
|% 4,32
|
|TSKB
|1,83
|121.816.632
|% 1,10
|
|SISE
|7,49
|462.234.950
|% 2,60
|
|IHLGM
|1,36
|78.330.000
|% 0,00
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4486
|7,4517
|% -0,43
|
|Euro
|9,0651
|9,0757
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0417
|10,0921
|% -0,48
|
|Frank
|8,3117
|8,3618
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9736
|1,9835
|% -0,77
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|15,33
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,11
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,32
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Seans Raporu
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