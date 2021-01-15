***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.01.2021 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902489
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,3778
En Düşük
7,3521
18:058,9592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
8,9821
En Düşük
8,9346
18:05438,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,64
|Açılış
|: 438,17
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
439,76
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.778.843
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.250.351
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|80.072.845
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.641.909
|% 9,99
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|UZERB
|86,75
|5.084.818
|% -9,96
|
|KUTPO
|55,60
|126.893.615
|% -9,96
|
|SUMAS
|76,05
|1.433.265
|% -9,95
|
|UMPAS
|3,11
|477.592
|% -9,86
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.342.787.622
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.286.671.140
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.572.057
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|506.752.208
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3681
|7,3778
|% 0,23
|
|Euro
|8,9466
|8,9592
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,0442
|10,0946
|% -0,07
|
|Frank
|8,2535
|8,3032
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9587
|1,9685
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|3,27
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,63
|55,63
|-0,79
|