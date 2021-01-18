***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.01.2021 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902946
BIST
10:281.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -11,16
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.512
10:287,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
10:289,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0966
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
10:28444,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 6,80
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:26
|YGYO
|1,98
|7.924.946
|% 10,00
|
|POLTK
|529,20
|13.060.353
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|9.484.330
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|26.397.840
|% 9,99
|
|PEGYO
|1,68
|2.494.132
|% -5,81
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,02
|1.450.581
|% -4,95
|
|DOKTA
|30,22
|304.648
|% -4,55
|
|MSGYO
|5,46
|3.452.921
|% -3,87
|
|KOZAL
|118,60
|375.246.760
|% 2,15
|
|KRDMD
|6,75
|183.765.222
|% 2,12
|
|SISE
|7,72
|179.479.806
|% -1,28
|
|FENER
|44,24
|172.212.147
|% 5,58
|
|GARAN
|9,92
|164.169.888
|% -1,00
|
|SKBNK
|1,58
|92.661.982
|% -0,63
|
|TSKB
|1,87
|108.205.722
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,47
|162.207.395
|% 0,29
|
|IHLGM
|1,38
|60.369.764
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|71.816.920
|% -0,82
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5295
|7,5359
|% 1,04
|
|Euro
|9,0973
|9,1050
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,1801
|10,2311
|% 0,78
|
|Frank
|8,4119
|8,4626
|% 0,92
|
|Riyal
|2,0006
|2,0106
|% 0,92
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|11,30
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,26
|
Seans Raporu
10:26
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