***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.01.2021 09:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903177
BIST
10:461.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,92
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.569
10:467,4559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0172
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:469,0316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0058
10:46440,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,86
|Açılış
|: 440,06
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,90
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|13.042.650
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|FORMT
|5,00
|2.414.030
|% -3,29
|
|KRVGD
|15,56
|86.708.990
|% -3,05
|
|SISE
|8,12
|1.017.603.505
|% 4,10
|
|THYAO
|13,60
|821.577.301
|% 2,80
|
|KRDMD
|7,25
|623.558.954
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,50
|299.711.671
|% 0,00
|
|EREGL
|15,85
|216.414.959
|% -0,63
|
|SISE
|8,12
|1.017.603.505
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,50
|299.711.671
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,25
|623.558.954
|% -0,28
|
|THYAO
|13,60
|821.577.301
|% 2,80
|
|YGYO
|2,17
|121.111.381
|% 9,60
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4517
|7,4559
|% -0,23
|
|Euro
|9,0249
|9,0316
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,1066
|10,1572
|% -0,25
|
|Frank
|8,3365
|8,3867
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9815
|1,9915
|% -0,31
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|1,25
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,25
|55,25
|0,50
|