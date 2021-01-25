***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.01.2021 11:51
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904110
BIST
13:191.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
13:197,3867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0236
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
13:198,9798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0430
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
13:19441,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,57
|Açılış
|: 441,27
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:19
|MAALT
|231,10
|2.514.599
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|1.988.756
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|601.592
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|125.879.040
|% 9,99
|
|ALKA
|19,60
|10.256.539
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|9.594.286
|% -10,00
|
|AGYO
|4,31
|150.089.062
|% -8,10
|
|OZRDN
|11,91
|8.529.537
|% -7,46
|
|PKENT
|1.477,70
|3.834.761
|% -5,87
|
|EKIZ
|7,41
|732.564
|% -5,61
|
|PETKM
|5,25
|1.035.472.579
|% 2,54
|
|KOZAL
|117,60
|903.697.731
|% 2,80
|
|KARSN
|5,15
|796.953.845
|% 8,88
|
|GARAN
|9,61
|618.882.562
|% -1,54
|
|TSKB
|2,00
|547.054.497
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|547.054.497
|% -1,48
|
|PETKM
|5,25
|1.035.472.579
|% 2,54
|
|IHLGM
|1,57
|263.447.868
|% 6,08
|
|KARSN
|5,15
|796.953.845
|% 8,88
|
|EKGYO
|2,47
|340.255.391
|% -0,80
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3826
|7,3867
|% -0,32
|
|Euro
|8,9741
|8,9798
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,0821
|10,1327
|% -0,26
|
|Frank
|8,3012
|8,3512
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9660
|1,9759
|% -0,17
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,67
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.929
|2.973
|14,00
|
|Tam
|2.913
|2.986
|11,06
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|5,35
|
|Çeyrek
|706
|722
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|0,27
|