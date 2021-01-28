***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.01.2021 09:26
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905104
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
0
En Düşük
0
18:057,4168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4312
En Düşük
7,3952
18:058,9844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9962
En Düşük
8,9499
18:05437,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,41
|Açılış
|: 437,53
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
436,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANELE
|3,08
|35.760.559
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,20
|398.033.652
|% 0,00
|
|THYAO
|11,95
|743.022.102
|% 0,00
|
|PRKAB
|12,65
|100.605.211
|% 0,00
|
|TUKAS
|9,50
|183.064.168
|% 0,00
|
|ANELE
|3,08
|35.760.559
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,20
|398.033.652
|% 0,00
|
|THYAO
|11,95
|743.022.102
|% 0,00
|
|PRKAB
|12,65
|100.605.211
|% 0,00
|
|TUKAS
|9,50
|183.064.168
|% 0,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% 0,00
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% 0,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4085
|7,4168
|% 0,04
|
|Euro
|8,9695
|8,9844
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,1038
|10,1545
|% -0,07
|
|Frank
|8,3028
|8,3528
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9701
|1,9800
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-4,19
|
|Altın Gr.
|437
|438
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,39
|