***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.01.2021 09:37
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905778
BIST
10:521.487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,08
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
10:527,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0370
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
10:528,9255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
10:52437,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,76
|Açılış
|: 437,19
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler10:52
|PKENT
|1.524,60
|2.665.756
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|277.493
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,80
|830.385
|% -6,20
|
|GUBRF
|75,55
|596.745.897
|% 9,33
|
|KARSN
|5,27
|449.761.594
|% 5,61
|
|GARAN
|9,20
|286.111.669
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,35
|283.560.788
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,74
|258.771.852
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,35
|283.560.788
|% -0,84
|
|KARSN
|5,27
|449.761.594
|% 5,61
|
|DOHOL
|3,74
|258.771.852
|% 0,54
|
|TSKB
|1,84
|105.573.600
|% 1,66
|
|SKBNK
|1,48
|80.762.959
|% 1,37
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3664
|7,3712
|% 0,50
|
|Euro
|8,9206
|8,9255
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,0616
|10,1121
|% 0,20
|
|Frank
|8,2508
|8,3005
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9584
|1,9682
|% 0,45
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|3,52
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|0,01
|