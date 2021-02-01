***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.02.2021 09:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906624
BIST
10:131.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.488
En Düşük
1.472
10:137,2596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0597
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3151
En Düşük
7,2525
10:138,8058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0796
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,8821
En Düşük
8,7988
10:13435,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,70
|Açılış
|: 435,23
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler10:13
|SEKUR
|35,42
|7.698.689
|% 10,00
|
|SNKRN
|29,12
|844.655
|% 9,97
|
|ISKPL
|21,42
|453.397
|% 9,96
|
|YAPRK
|123,60
|774.848
|% 9,96
|
|TACTR
|32,06
|1.751.021
|% 9,95
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|TKURU
|292,50
|84.240
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|SNPAM
|23,00
|39.836
|% -9,45
|
|INTEM
|58,00
|680.050
|% -6,45
|
|KARSN
|5,40
|135.987.747
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,44
|123.503.704
|% 1,24
|
|SISE
|7,29
|118.452.642
|% 0,83
|
|ODAS
|3,85
|105.544.700
|% 1,58
|
|GARAN
|9,33
|98.472.788
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,44
|123.503.704
|% 1,24
|
|ODAS
|3,85
|105.544.700
|% 1,58
|
|KARSN
|5,40
|135.987.747
|% 3,65
|
|DOHOL
|3,90
|85.457.139
|% 0,26
|
|YKBNK
|2,84
|58.388.648
|% -0,35
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2531
|7,2596
|% -0,82
|
|Euro
|8,7965
|8,8058
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,9437
|9,9936
|% -0,53
|
|Frank
|8,1110
|8,1599
|% -0,89
|
|Riyal
|1,9308
|1,9405
|% -0,76
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|20,28
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,86
|1,94
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,43
|
|B. Petrol
|55,32
|55,32
|0,30
|