***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.02.2021 09:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906863
BIST
10:211.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,43
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.513
En Düşük
1.505
10:217,1350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0515
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,1987
En Düşük
7,1302
10:218,6162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0536
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,7084
En Düşük
8,6104
10:21425,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,57
|Açılış
|: 425,36
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
425,01
BIST En Aktif Hisseler10:19
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.179.013
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|BERA
|24,72
|28.710.248
|% 9,96
|
|SAYAS
|12,03
|7.984.586
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|KAPLM
|33,14
|1.075.719
|% -5,31
|
|SISE
|7,57
|269.670.316
|% 2,44
|
|KOZAL
|126,20
|216.778.306
|% 1,69
|
|ODAS
|4,12
|143.917.202
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,46
|138.301.392
|% 0,82
|
|KATMR
|5,06
|94.865.442
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,46
|138.301.392
|% 0,82
|
|ODAS
|4,12
|143.917.202
|% -0,48
|
|KATMR
|5,06
|94.865.442
|% 6,08
|
|VAKBN
|4,42
|27.412.661
|% 0,68
|
|IHLGM
|1,44
|8.123.461
|% 1,41
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1351
|7,1396
|% -0,65
|
|Euro
|8,6140
|8,6206
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,7591
|9,8081
|% -0,38
|
|Frank
|7,9463
|7,9942
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9023
|1,9119
|% -0,49
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-6,89
|
|Altın Gr.
|427
|427
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,96
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,13
|
|B. Petrol
|56,97
|56,97
|0,64
|