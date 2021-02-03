***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.02.2021 09:28
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907125
BIST
10:451.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.518
10:457,1411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0612
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,2044
En Düşük
7,1347
10:458,5997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0678
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6838
En Düşük
8,5919
10:45422,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,40
|Açılış
|: 422,81
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
422,81
BIST En Aktif Hisseler10:45
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|58.388.553
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|5.060.972
|% 9,94
|
|ISKPL
|25,90
|4.230.195
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|33,30
|9.217.419
|% -7,50
|
|DZGYO
|5,71
|14.435.065
|% -5,62
|
|ODAS
|4,21
|459.236.114
|% 4,99
|
|ISFIN
|4,33
|335.262.013
|% 4,09
|
|DOHOL
|4,11
|283.483.429
|% -2,61
|
|KOZAL
|122,50
|233.535.524
|% 0,99
|
|KRDMD
|6,93
|216.418.228
|% -0,72
|
|ODAS
|4,21
|459.236.114
|% 4,99
|
|SKBNK
|1,51
|127.890.021
|% 2,03
|
|ISFIN
|4,33
|335.262.013
|% 4,09
|
|DOHOL
|4,11
|283.483.429
|% -2,61
|
|ALBRK
|2,26
|125.698.859
|% 6,10
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1330
|7,1411
|% -0,85
|
|Euro
|8,5935
|8,5997
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,7546
|9,8035
|% -0,56
|
|Frank
|7,9467
|7,9946
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9051
|1,9146
|% -0,48
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-0,19
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,08
|
|B. Petrol
|57,91
|57,91
|0,11
|