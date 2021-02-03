***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.02.2021 17:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 200 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 04.02.2021 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907263
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
18:058,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0620
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
18:05422,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,11
|Açılış
|: 422,10
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|242,00
|19.252.354
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.942.810
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.442.227
|% 10,00
|
|AYCES
|72,00
|4.877.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
|
|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
|
|NIBAS
|33,00
|54.120.234
|% -8,33
|
|BTCIM
|10,28
|24.490.059
|% -8,30
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1479
|7,1522
|% -0,70
|
|Euro
|8,5979
|8,6055
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,7383
|9,7871
|% -0,72
|
|Frank
|7,9262
|7,9739
|% -0,78
|
|Riyal
|1,9022
|1,9118
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-2,15
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,86
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,07
|
|B. Petrol
|58,81
|58,81
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
-
17:55RHEAG
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 682 adet işlem
-
17:53ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 497 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GARAN, KOZAA
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337