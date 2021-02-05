***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.02.2021 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907600
BIST
11:481.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.541
11:487,0831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0527
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0683
11:488,5016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0489
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4696
11:48411,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,25
|Açılış
|: 411,61
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:48
|TGSAS
|34,54
|5.330.794
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|253.019.058
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.905.311
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,50
|18.371.784
|% -6,25
|
|SISE
|7,89
|593.481.224
|% 2,33
|
|KOZAL
|124,00
|460.547.443
|% 2,06
|
|GARAN
|9,92
|360.925.222
|% 0,00
|
|ISKPL
|29,10
|319.121.053
|% 2,18
|
|SASA
|28,36
|255.033.283
|% 5,43
|
|TSKB
|1,86
|202.019.539
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|203.787.662
|% 0,81
|
|SISE
|7,89
|593.481.224
|% 2,33
|
|CEMAS
|2,31
|136.746.038
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,09
|211.074.363
|% -0,49
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0804
|7,0831
|% -0,74
|
|Euro
|8,4933
|8,5016
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,6665
|9,7149
|% -0,64
|
|Frank
|7,8118
|7,8589
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8810
|1,8905
|% -0,82
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|14,21
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,38
|
Seans Raporu
11:48
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11:58XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 7, 227.00 milyon TL de
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Yüzde 4.33 oranında artışla 75.90 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 644 adet işlem
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11:55BSOKE
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 943, 508 adet işlem
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11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KRDMD, TCELL
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11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SISE, KOZAA