***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.02.2021 07:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908501
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
0
En Düşük
0
18:057,0778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
18:058,5552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5592
En Düşük
8,5143
18:05418,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,77
|Açılış
|: 418,22
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0699
|7,0764
|% 0,05
|
|Euro
|8,5433
|8,5508
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7166
|9,7653
|% 0,21
|
|Frank
|7,8587
|7,9060
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8796
|1,8890
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|9,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|61,17
|61,17
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
-
17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351