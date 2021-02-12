***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.02.2021 10:00
n Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pamuk varantlarının dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsa 15.02.2021'de kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlar ve kapalı olacakları tarihler Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909251
BIST
11:151.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -13,28
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.532
11:157,0316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:158,5154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:15410,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,38
|Açılış
|: 410,10
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,95
BIST En Aktif Hisseler11:15
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|22.688.149
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|30.416.784
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|34.186.877
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|48.006.958
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|48.255.654
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|136,90
|387.805.855
|% 0,15
|
|ESEN
|43,10
|282.136.092
|% 2,47
|
|ODAS
|4,02
|216.860.510
|% -2,66
|
|EKGYO
|2,57
|194.930.003
|% 0,39
|
|DNISI
|19,46
|99.654.407
|% 6,75
|
|ODAS
|4,02
|216.860.510
|% -2,66
|
|IHLGM
|1,39
|74.128.199
|% -2,11
|
|HLGYO
|3,62
|38.509.877
|% 0,84
|
|AKSGY
|3,66
|35.821.275
|% -1,88
|
|HDFGS
|4,41
|39.349.983
|% -2,65
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0275
|7,0316
|% 0,08
|
|Euro
|8,5094
|8,5154
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,6662
|9,7147
|% -0,11
|
|Frank
|7,8576
|7,9049
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8677
|1,8771
|% 0,02
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-10,46
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,37
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30DAGHL
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 517 adet işlem
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TKFEN
-
11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 51 kaybederek (% -0.70 ) 1, 347
-
11:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, KRGYO, DARDL, INVEO, NIBAS
-
11:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TGSAS, EKIZ, SEKUR