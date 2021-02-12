***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









n TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPamuk varantlarının dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsa 15.02.2021'de kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlar ve kapalı olacakları tarihler Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909251BIST