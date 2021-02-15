***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909526
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0383
En Düşük
7,0101
18:058,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5534
En Düşük
8,4932
18:05411,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 411,87
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
410,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0179
|7,0209
|% -0,21
|
|Euro
|8,5218
|8,5304
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7260
|9,7748
|% 0,10
|
|Frank
|7,8470
|7,8943
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8657
|1,8750
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,51
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,06
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|1,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.59 ) 1, 348
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, VAKFN, INVEO, AVGYO, DARDL, GEDIK, IDGYO, BAKAB, NIBAS, KRGYO
-
17:58
RODRG, SNKRN, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, PSDTC, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında