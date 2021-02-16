***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.02.2021 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909805
BIST
10:151.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,46
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.569
10:156,9222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0420
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9112
10:158,4027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0519
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
10:15405,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,90
|Açılış
|: 405,34
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,31
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BALAT
|10,89
|2.073.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.196.762
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|7.722.375
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|ERBOS
|78,35
|23.688.051
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|BASCM
|16,00
|86.400
|% -7,51
|
|IDEAS
|25,10
|3.328.511
|% -7,04
|
|ARMDA
|65,65
|133.205
|% -4,99
|
|KOZAL
|150,70
|324.474.845
|% 1,34
|
|SASA
|40,66
|287.808.260
|% 7,40
|
|IPEKE
|17,08
|178.205.550
|% 4,34
|
|GUBRF
|76,10
|164.579.493
|% 4,03
|
|KOZAA
|20,36
|119.806.628
|% 3,09
|
|SKBNK
|1,50
|51.713.604
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,93
|51.792.196
|% 0,34
|
|ISFIN
|4,19
|55.743.484
|% 1,21
|
|PETKM
|5,13
|66.915.441
|% 0,00
|
|ODAS
|4,09
|51.329.214
|% 0,49
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9181
|6,9222
|% -0,60
|
|Euro
|8,3958
|8,4027
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,6099
|9,6581
|% -0,46
|
|Frank
|7,7510
|7,7977
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8390
|1,8483
|% -0,65
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|2,99
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,22
|