***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.02.2021 10:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 23.02.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 23 Şubat 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 26 Şubat 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912098
BIST
10:201.512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,59
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.513
En Düşük
1.496
10:207,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:208,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:20414,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,64
|Açılış
|: 414,17
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:20
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|AVISA
|19,88
|22.449.254
|% 6,54
|
|AVGYO
|3,36
|345.523
|% -11,28
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|2.027.389
|% -9,98
|
|SASA
|37,44
|374.167.610
|% 3,08
|
|ASELS
|17,69
|332.537.021
|% 3,57
|
|KOZAL
|134,50
|240.063.928
|% 0,82
|
|THYAO
|12,88
|187.013.882
|% -1,08
|
|PETKM
|5,38
|175.617.588
|% -0,92
|
|TSKB
|1,81
|77.850.420
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,42
|51.149.960
|% -0,70
|
|EKGYO
|2,32
|82.970.760
|% -0,85
|
|PETKM
|5,38
|175.617.588
|% -0,92
|
|ODAS
|3,98
|103.110.352
|% 0,00
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1210
|7,1243
|% 0,27
|
|Euro
|8,6593
|8,6658
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0893
|10,1399
|% 0,90
|
|Frank
|7,8337
|7,8809
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8944
|1,9039
|% 0,27
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,60
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|-0,19
|