***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.02.2021 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912556
BIST
10:131.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 27,58
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.508
10:137,1982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
10:138,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0523
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
10:13415,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,53
|Açılış
|: 415,11
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|SAYAS
|16,09
|4.223.047
|% -7,26
|
|EKIZ
|7,21
|58.408
|% -5,75
|
|SASA
|42,62
|137.498.645
|% 6,71
|
|KARSN
|4,70
|115.072.123
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|103.465.443
|% 3,96
|
|KOZAL
|136,40
|99.008.580
|% 2,17
|
|THYAO
|13,10
|97.736.714
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,36
|103.465.443
|% 3,96
|
|KARSN
|4,70
|115.072.123
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|20.530.240
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|67.798.053
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,25
|18.779.565
|% 3,31
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1959
|7,1999
|% 0,42
|
|Euro
|8,7673
|8,7775
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1712
|10,2222
|% 0,64
|
|Frank
|7,9193
|7,9670
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9153
|1,9249
|% 0,49
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,06
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,86
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|0,20
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, ISCTR, TUPRS
-
10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, PGSUS
-
10:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 04 artarak (% 1.70 ) 1, 318
-
10:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, BALAT, KSTUR, IDEAS, CASA
-
10:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OZRDN, DIRIT