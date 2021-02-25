***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.02.2021 16:14
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 48 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 26.02.2021 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912899
BIST
17:311.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:317,2161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:318,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1163
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:31413,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,11
|Açılış
|: 413,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:29
|LINK
|51,70
|118.221.720
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|33.832.163
|% -9,94
|
|THYAO
|13,33
|2.326.358.085
|% 3,90
|
|PETKM
|5,23
|2.041.079.370
|% 1,36
|
|KOZAL
|128,80
|1.629.595.925
|% -3,52
|
|SASA
|41,92
|1.610.187.545
|% 4,96
|
|PGSUS
|88,95
|1.428.843.600
|% 7,43
|
|EKGYO
|2,30
|1.292.088.599
|% 1,32
|
|PETKM
|5,23
|2.041.079.370
|% 1,36
|
|TSKB
|1,72
|525.912.496
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,89
|225.241.129
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,35
|319.720.129
|% -1,46
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2141
|7,2161
|% 0,65
|
|Euro
|8,8375
|8,8425
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,1989
|10,2501
|% 0,92
|
|Frank
|7,9483
|7,9961
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9204
|1,9300
|% 0,76
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,93
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.750
|2.792
|-18,00
|
|Tam
|2.743
|2.813
|-15,73
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-7,61
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|-0,41
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:45AKSA
Yüzde 4.59 oranında artışla 16.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 358, 485 adet işlem
-
17:44SASA
Yüzde 4.36 oranında artışla 41.68 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 169, 951 adet işlem
-
17:43AYCES
Yüzde 9.50 oranında artışla 95.10 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 675 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 1, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 29, 173.00 milyon TL de
-
17:39SASA
Yüzde 5.51 oranında artışla 42.14 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 829, 776 adet işlem