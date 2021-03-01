***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 09:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913821
BIST
13:231.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 30,15
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.503
En Düşük
1.491
13:237,2953
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,1296
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2823
13:238,7931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,1763
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7741
13:23411,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,06
|Açılış
|: 411,24
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ITTFH
|2,75
|32.082.067
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|11.924.184
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.267.368
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.842.984
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|41.307.397
|% -4,44
|
|OSMEN
|40,26
|528.595
|% -4,01
|
|SISE
|7,54
|1.381.536.796
|% 5,75
|
|THYAO
|13,86
|903.845.102
|% 2,74
|
|KOZAL
|131,80
|664.437.716
|% 2,01
|
|GARAN
|9,01
|652.999.113
|% 1,01
|
|GUBRF
|81,90
|469.470.955
|% 2,63
|
|SISE
|7,54
|1.381.536.796
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,27
|209.895.133
|% 1,79
|
|GARAN
|9,01
|652.999.113
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,91
|65.050.034
|% 3,41
|
|TSKB
|1,69
|111.261.216
|% 2,42
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2918
|7,2953
|% -1,75
|
|Euro
|8,7867
|8,7931
|% -1,97
|
|Sterlin
|10,1904
|10,2415
|% -1,17
|
|Frank
|8,0008
|8,0490
|% -1,59
|
|Riyal
|1,9477
|1,9575
|% -1,32
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|18,83
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-55,00
|
|Tam
|2.728
|2.797
|-50,17
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|-24,27
|
|Çeyrek
|661
|677
|-12,14
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|0,94
|