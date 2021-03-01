***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 09:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.02.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Şubat 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Mart 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913834
BIST
13:591.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 33,60
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.505
En Düşük
1.491
13:597,2588
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -0,1661
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2559
13:598,7500
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -0,2194
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7466
13:59408,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,67
|Açılış
|: 408,63
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,91
BIST En Aktif Hisseler13:59
|ITTFH
|2,75
|33.664.640
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.169.486
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.585.983
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.056.802
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|45.815.193
|% -4,03
|
|GSRAY
|4,12
|162.801.006
|% -3,51
|
|SISE
|7,52
|1.524.631.817
|% 5,47
|
|THYAO
|13,87
|1.077.515.524
|% 2,82
|
|GARAN
|9,01
|756.905.205
|% 1,01
|
|KOZAL
|132,50
|712.779.243
|% 2,55
|
|GUBRF
|82,30
|496.075.848
|% 3,13
|
|SISE
|7,52
|1.524.631.817
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,27
|212.304.147
|% 1,79
|
|GARAN
|9,01
|756.905.205
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,92
|71.156.786
|% 4,55
|
|THYAO
|13,87
|1.077.515.524
|% 2,82
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2550
|7,2588
|% -2,24
|
|Euro
|8,7433
|8,7500
|% -2,45
|
|Sterlin
|10,1198
|10,1706
|% -1,85
|
|Frank
|7,9326
|7,9804
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9337
|1,9434
|% -2,03
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,68
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-68,84
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-34,22
|
|Çeyrek
|657
|672
|-17,11
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,82
|