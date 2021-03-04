***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.03.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915024
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
0
En Düşük
0
18:057,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
18:058,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9535
18:05409,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,64
|Açılış
|: 409,91
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4382
|7,4434
|% -0,03
|
|Euro
|8,9776
|8,9899
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,3279
|10,3797
|% -0,30
|
|Frank
|8,0421
|8,0905
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9729
|1,9828
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|1,35
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,54
|64,54
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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