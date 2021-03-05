***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.03.2021 09:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915335
BIST
12:101.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:107,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
12:108,9746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0415
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
12:10409,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,56
|Açılış
|: 409,83
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:10
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.281.593
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.760.799
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,26
|47.619
|% 9,57
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,46
|16.205.354
|% -9,08
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|31,14
|144.347.480
|% -8,20
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,97
|1.217.065.519
|% 1,36
|
|GARAN
|9,25
|611.103.342
|% -1,60
|
|KRDMD
|7,30
|553.334.198
|% -0,82
|
|THYAO
|14,70
|537.955.405
|% -0,14
|
|INDES
|32,34
|479.696.883
|% 6,10
|
|PETKM
|5,97
|1.217.065.519
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,41
|245.415.024
|% -0,82
|
|ODAS
|3,93
|377.279.562
|% 1,55
|
|TSKB
|1,74
|143.563.830
|% 1,16
|
|KRDMD
|7,30
|553.334.198
|% -0,82
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5136
|7,5159
|% 0,06
|
|Euro
|8,9682
|8,9746
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,3687
|10,4207
|% -0,35
|
|Frank
|8,0504
|8,0989
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9965
|2,0065
|% -0,02
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-2,34
|
|Altın Gr.
|409
|410
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-6,21
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-3,01
|
|Çeyrek
|656
|671
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|1,08
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Seans Raporu
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