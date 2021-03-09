***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.03.2021 09:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916441
BIST
10:231.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,89
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:237,6856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0668
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:239,1314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0646
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:23418,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 418,59
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:23
|TRILC
|13,31
|55.463
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|16.728.734
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|37.276.755
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|17.373.188
|% 9,95
|
|ISGSY
|22,00
|2.829.184
|% -8,33
|
|SONME
|76,50
|251.652
|% -6,25
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|SEKUR
|34,54
|397.632
|% -4,37
|
|MAALT
|245,00
|336.758
|% -3,92
|
|GARAN
|8,99
|216.659.707
|% -0,11
|
|PETKM
|6,21
|208.683.172
|% -0,32
|
|BIMAS
|68,25
|157.582.151
|% 2,09
|
|KOZAL
|132,40
|153.750.223
|% -0,30
|
|THYAO
|14,74
|114.999.225
|% 0,61
|
|PETKM
|6,21
|208.683.172
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,38
|73.203.934
|% 0,42
|
|GARAN
|8,99
|216.659.707
|% -0,11
|
|BJKAS
|4,68
|90.388.823
|% -2,70
|
|TSKB
|1,70
|31.719.919
|% -0,58
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6816
|7,6856
|% -0,86
|
|Euro
|9,1223
|9,1314
|% -0,70
|
|Sterlin
|10,6282
|10,6815
|% -0,33
|
|Frank
|8,1940
|8,2434
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0446
|2,0549
|% -0,59
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|13,03
|
|Altın Gr.
|419
|420
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|-0,37
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 53 artarak (% 0.59 ) 1, 625
-
10:34
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISGSY, SONME
-
10:34XU100
Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 2, 765.00 milyon TL de
-
10:34BTCIM
Yüzde 8.50 oranında artışla 15.58 lira fiyatla işlem gören hissede 524, 555 adet işlem
-
10:33MERKO
Yüzde 5.53 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 009, 793 adet işlem