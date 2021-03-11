***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.03.2021 09:31
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917181
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
0
En Düşük
0
18:057,4768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0277
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,5222
En Düşük
7,4732
18:058,9295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0265
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
8,9775
En Düşük
8,9232
18:05418,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,29
|Açılış
|: 418,04
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
415,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|68,90
|393.905.820
|% 0,00
|
|JANTS
|532,90
|141.084.074
|% 0,00
|
|YGYO
|1,63
|17.068.210
|% 0,00
|
|SILVR
|6,85
|27.990.581
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,39
|37.914.866
|% 0,00
|
|BIMAS
|68,90
|393.905.820
|% 0,00
|
|JANTS
|532,90
|141.084.074
|% 0,00
|
|YGYO
|1,63
|17.068.210
|% 0,00
|
|SILVR
|6,85
|27.990.581
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,39
|37.914.866
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 0,00
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 0,00
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4826
|7,4886
|% -0,21
|
|Euro
|8,9326
|8,9407
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,4135
|10,4658
|% 0,04
|
|Frank
|8,0239
|8,0722
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9932
|2,0032
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|8,99
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,04
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN