***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.03.2021 09:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917783
BIST
10:121.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.559
En Düşük
1.552
10:127,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0926
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
10:129,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0568
En Düşük
8,9387
10:12415,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,78
|Açılış
|: 415,20
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,91
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler10:12
|TRILC
|17,71
|8.040.074
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|SRVGY
|139,00
|3.933.005
|% 9,97
|
|KAPLM
|26,08
|2.068.294
|% 9,95
|
|INVEO
|155,70
|1.448.944
|% 9,80
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|SEKUR
|34,22
|509.244
|% -5,78
|
|DIRIT
|7,50
|175.515
|% -5,66
|
|IDEAS
|56,50
|117.972
|% -5,36
|
|ULUSE
|59,95
|269.716
|% -4,84
|
|EKGYO
|2,31
|115.724.795
|% -0,43
|
|SASA
|44,52
|111.938.076
|% -0,85
|
|GARAN
|8,98
|94.810.958
|% 0,22
|
|KERVT
|6,70
|79.878.298
|% 6,18
|
|SISE
|7,70
|69.022.671
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,31
|115.724.795
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,73
|32.951.490
|% 0,37
|
|KERVT
|6,70
|79.878.298
|% 6,18
|
|TSKB
|1,71
|19.959.072
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,38
|15.059.259
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5650
|7,5685
|% 1,24
|
|Euro
|9,0360
|9,0414
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,5058
|10,5585
|% 0,73
|
|Frank
|8,1129
|8,1617
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0084
|2,0185
|% 1,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-13,71
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,40
|