***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.03.2021 10:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918139
BIST
11:421.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:427,5486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0182
|Açılış
|: 69,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 69,2200
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:429,0179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0367
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3800
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:426,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,01
|Açılış
|: 6,31
|
|Önceki Kapanış
|: 6,30
|
6,38
En Düşük
6,28
BIST En Aktif Hisseler11:42
|TRILC
|19,48
|12.352.794
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|49.852.025
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.403.921
|% 9,97
|
|KAPLM
|28,68
|5.263.925
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.044.859
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.289.904
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.465.690
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,83
|407.245.447
|% -1,01
|
|SISE
|7,74
|313.263.277
|% 1,04
|
|THYAO
|14,62
|291.862.208
|% 0,83
|
|ASELS
|17,44
|248.335.195
|% 1,93
|
|BJKAS
|4,90
|221.356.404
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,27
|194.914.087
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,71
|146.752.672
|% -1,09
|
|GARAN
|8,83
|407.245.447
|% -1,01
|
|BJKAS
|4,90
|221.356.404
|% 6,75
|
|SISE
|7,74
|313.263.277
|% 1,04
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5429
|7,5486
|% -0,24
|
|Euro
|9,0045
|9,0179
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,5040
|10,5567
|% -0,04
|
|Frank
|8,1025
|8,1513
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0099
|2,0200
|% -0,08
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|2,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,56
|