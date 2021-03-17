***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.03.2021 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918573
BIST
10:151.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.580
En Düşük
1.575
10:157,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:158,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:15419,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,42
|Açılış
|: 419,32
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:15
|TRILC
|23,56
|156.258.331
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|186.308.604
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|QNBFB
|67,95
|168.788
|% 8,20
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DAGI
|3,01
|1.885.052
|% -5,05
|
|ACSEL
|23,84
|2.599.478
|% -4,56
|
|VAKFN
|28,50
|3.993.365
|% -4,55
|
|FROTO
|229,20
|186.308.604
|% 9,98
|
|TRILC
|23,56
|156.258.331
|% 9,99
|
|OTKAR
|448,80
|113.953.205
|% 2,21
|
|SISE
|7,83
|108.331.364
|% 0,26
|
|KARSN
|4,42
|105.806.187
|% 3,51
|
|KARSN
|4,42
|105.806.187
|% 3,51
|
|GSRAY
|4,19
|67.135.510
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,25
|34.768.492
|% 0,00
|
|SISE
|7,83
|108.331.364
|% 0,26
|
|BJKAS
|5,90
|80.422.274
|% 6,50
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5119
|7,5162
|% 0,41
|
|Euro
|8,9398
|8,9489
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4152
|10,4674
|% 0,42
|
|Frank
|8,0786
|8,1273
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9963
|2,0063
|% 0,29
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,48
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,34
|