***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.03.2021 16:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 224 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 19.03.2021 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919031
BIST
17:111.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,57
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.556
17:117,3668
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1286
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
17:118,7905
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -0,1997
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
17:11408,82
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -11,73
|Açılış
|: 408,82
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler17:11
|PAMEL
|31,02
|7.228.801
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.067.578
|% 10,00
|
|BLCYT
|11,46
|65.837.128
|% 9,98
|
|ERBOS
|68,85
|81.913.684
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.250.922
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|35.093.086
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.012.734
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,09
|3.219.336.888
|% 3,89
|
|FROTO
|213,40
|2.414.672.170
|% -6,89
|
|THYAO
|13,97
|1.103.751.098
|% -3,99
|
|ODAS
|4,04
|1.031.572.441
|% 8,31
|
|KRDMD
|7,55
|904.215.706
|% -0,79
|
|GARAN
|9,09
|3.219.336.888
|% 3,89
|
|YKBNK
|2,77
|747.347.861
|% 2,97
|
|ODAS
|4,04
|1.031.572.441
|% 8,31
|
|EKGYO
|2,16
|577.478.998
|% -0,92
|
|TSKB
|1,71
|284.896.225
|% 1,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3637
|7,3668
|% -1,72
|
|Euro
|8,7853
|8,7905
|% -2,22
|
|Sterlin
|10,2213
|10,2726
|% -2,03
|
|Frank
|7,9011
|7,9487
|% -2,34
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% -1,68
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-20,44
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,47
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.708
|2.776
|-58,59
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-28,35
|
|Çeyrek
|657
|671
|-14,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,32
|66,32
|-1,68
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:23VESTL
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 478, 526 adet işlem
-
17:22LKMNH
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 18.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 270, 804 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 24, 041.00 milyon TL de
-
17:21NIBAS
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 615 adet işlem
-
17:20SAFKR
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 666, 041 adet işlem