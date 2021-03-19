***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.03.2021 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919156
BIST
10:451.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:457,2879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0347
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2657
10:458,6995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0389
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,6725
10:45409,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,33
|Açılış
|: 409,08
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ARSAN
|10,13
|8.555.413
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|54.122.652
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,78
|298.386.753
|% 8,98
|
|VKFYO
|9,73
|38.530.196
|% 7,51
|
|ULAS
|5,62
|5.481.976
|% -9,94
|
|VAKKO
|14,38
|12.557.896
|% -9,22
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|SANKO
|13,38
|38.117.863
|% -7,02
|
|THYAO
|14,20
|413.145.701
|% 1,87
|
|VESTL
|31,78
|298.386.753
|% 8,98
|
|FROTO
|208,80
|275.708.195
|% -1,51
|
|SISE
|7,84
|238.841.552
|% 0,13
|
|PETKM
|5,98
|209.018.663
|% -1,81
|
|TSKB
|1,65
|125.548.741
|% -2,94
|
|SKBNK
|1,32
|69.548.301
|% -1,49
|
|ODAS
|3,81
|197.331.160
|% -5,22
|
|EKGYO
|2,14
|93.278.240
|% -1,38
|
|PETKM
|5,98
|209.018.663
|% -1,81
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2743
|7,2782
|% -0,61
|
|Euro
|8,6835
|8,6897
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,1523
|10,2032
|% -0,15
|
|Frank
|7,8539
|7,9012
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9395
|1,9492
|% -0,34
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|7,67
|
|Altın Gr.
|410
|410
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|0,10
|