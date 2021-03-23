***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.03.2021 09:35
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919862
BIST
10:311.282
En Yüksek
|Değişim
|: -7,03%
|| -96,90
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.282
10:317,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,9528
En Düşük
7,7363
10:319,3394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0803
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
9,5275
En Düşük
9,2407
10:31436,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,40
|Açılış
|: 436,57
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler10:31
|TRILC
|34,42
|27.876.948
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|ARSAN
|10,09
|3.098.724
|% 3,70
|
|GSDDE
|5,90
|400.632
|% 3,33
|
|BJKAS
|6,07
|9.058.414
|% 2,53
|
|ALCTL
|27,36
|2.688.085
|% -10,00
|
|BSOKE
|3,24
|5.174.398
|% -10,00
|
|MPARK
|19,44
|1.399.865
|% -10,00
|
|EGPRO
|29,16
|1.089.292
|% -10,00
|
|INTEM
|37,26
|325.578
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|217.079.222
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|110.356.051
|% -9,94
|
|PETKM
|4,98
|47.019.897
|% -8,62
|
|EREGL
|13,54
|44.634.810
|% -7,95
|
|FROTO
|191,30
|35.990.598
|% -6,96
|
|GARAN
|7,19
|217.079.222
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|110.356.051
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,16
|27.161.532
|% -9,62
|
|PETKM
|4,98
|47.019.897
|% -8,62
|
|EKGYO
|1,76
|13.839.029
|% -6,88
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,14
|
|Altın Gr.
|435
|435
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,79
|63,79
|-0,83
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
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10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 91 kaybederek (% -7.60 ) 1, 324
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10:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BSOKE, OZRDN
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10:54XU100
Endeks 1, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 03 altında . İşlem hacmi 979.00 milyon TL de
-
10:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, AKBNK, GARAN
-
10:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, ASELS, HALKB