***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.03.2021 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920079
BIST
12:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,57
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:057,9584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:059,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:05444,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,63
|Açılış
|: 444,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:05
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9515
|7,9584
|% 0,23
|
|Euro
|9,4385
|9,4702
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,9306
|10,9854
|% 0,39
|
|Frank
|8,5261
|8,5775
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1284
|2,1391
|% 0,83
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|4,41
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.914
|2.989
|25,01
|
|Yarım
|1.408
|1.446
|12,10
|
|Çeyrek
|706
|723
|6,05
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,08
|
|B. Petrol
|62,07
|62,07
|1,28
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
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12:17AYCES
Yüzde 5.41 oranında artışla 75.05 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 535 adet işlem
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12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 91 artarak (% 0.13 ) 1, 423
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12:15XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 9, 592.00 milyon TL de
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12:15VESTL
Yüzde 7.02 oranında artışla 34.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 219, 831 adet işlem
-
12:14NTHOL
Yüzde 4.39 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 492, 588 adet işlem