***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.03.2021 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920753
BIST
10:251.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.396
10:258,0197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
8,0197
En Düşük
7,9153
10:259,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1086
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4642
En Düşük
9,3140
10:25443,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,36
|Açılış
|: 443,83
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,18
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler10:23
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|9.330.510
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|SAYAS
|24,64
|22.756.107
|% 7,22
|
|AVOD
|9,49
|21.530.093
|% -9,96
|
|EGEEN
|1.597,50
|16.269.310
|% -8,43
|
|SEKUR
|33,32
|1.101.551
|% -6,09
|
|KONTR
|73,10
|4.759.284
|% -4,94
|
|LUKSK
|66,50
|340.791
|% -4,32
|
|GARAN
|7,05
|290.764.501
|% 0,86
|
|ISKPL
|47,10
|143.519.478
|% 3,61
|
|BJKAS
|6,70
|129.619.582
|% 6,35
|
|VESTL
|36,06
|113.231.385
|% -2,80
|
|THYAO
|12,89
|103.033.199
|% 1,74
|
|GARAN
|7,05
|290.764.501
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,19
|48.353.349
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,23
|24.655.593
|% 1,65
|
|BJKAS
|6,70
|129.619.582
|% 6,35
|
|EKGYO
|1,91
|34.366.397
|% 1,06
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9929
|7,9993
|% 0,75
|
|Euro
|9,4172
|9,4469
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,9739
|11,0289
|% 1,02
|
|Frank
|8,4781
|8,5291
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1285
|2,1391
|% 0,91
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|1,11
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|1,00
|
Seans Raporu
10:23
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10:35RODRG
Yüzde 4.48 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 913 adet işlem
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10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 71 artarak (% 0.33 ) 1, 435
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10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, SEKUR
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10:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, UMPAS, ARTI
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10:32XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 020.00 milyon TL de