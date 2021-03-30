***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 09:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921662
BIST
12:421.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,20
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:428,3456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1461
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:429,8050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1373
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:42454,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,62
|Açılış
|: 454,56
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:40
|CMBTN
|337,20
|5.729.365
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.675.455
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|71.715.021
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.514.177
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|SANEL
|5,17
|1.434.903
|% -7,35
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|KSTUR
|296,60
|43.600
|% -6,44
|
|FROTO
|194,70
|698.030.065
|% 5,24
|
|GARAN
|6,84
|502.331.686
|% -0,73
|
|THYAO
|12,52
|463.122.987
|% 0,32
|
|BJKAS
|7,73
|400.216.679
|% 5,89
|
|EKGYO
|1,93
|381.037.811
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|381.037.811
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,11
|116.954.501
|% -2,63
|
|GARAN
|6,84
|502.331.686
|% -0,73
|
|OSTIM
|3,09
|198.682.244
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,18
|124.724.405
|% -0,46
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3412
|8,3425
|% 1,74
|
|Euro
|9,7937
|9,8097
|% 1,47
|
|Sterlin
|11,4373
|11,4946
|% 1,76
|
|Frank
|8,8100
|8,8631
|% 1,44
|
|Riyal
|2,2156
|2,2267
|% 1,75
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,63
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|38,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|34,55
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|16,71
|
|Çeyrek
|726
|743
|8,36
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|64,63
|64,63
|-0,29
|