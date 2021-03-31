***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 09:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922046
BIST
10:361.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
10:368,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3986
En Düşük
8,2962
10:369,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0658
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9109
En Düşük
9,7349
10:36452,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 452,15
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ALCAR
|412,60
|28.711.934
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|9.579.970
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|8.888.487
|% 9,97
|
|VANGD
|7,62
|4.717.822
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,79
|345.486.473
|% 0,15
|
|KOZAL
|117,40
|173.824.894
|% 1,91
|
|FROTO
|196,00
|162.421.318
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,07
|162.162.812
|% -0,14
|
|EREGL
|15,08
|129.416.648
|% 1,28
|
|SKBNK
|1,22
|80.072.782
|% 1,67
|
|GARAN
|6,79
|345.486.473
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,92
|61.053.275
|% -0,52
|
|TSKB
|1,37
|40.187.405
|% 1,48
|
|IHLGM
|1,14
|26.363.879
|% 2,70
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3270
|8,3287
|% 0,06
|
|Euro
|9,8096
|9,8401
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,4357
|11,4931
|% 0,19
|
|Frank
|8,8187
|8,8718
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2176
|2,2287
|% 0,13
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-0,28
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,07
|
|B. Petrol
|64,73
|64,73
|0,56
|