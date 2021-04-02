***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.04.2021 09:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922742
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
0
En Düşük
0
18:058,0544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0512
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,1260
En Düşük
8,0139
18:059,5091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0815
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,5962
En Düşük
9,4730
18:05449,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,28
|Açılış
|: 449,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
448,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0389
|8,0544
|% -0,63
|
|Euro
|9,4778
|9,5091
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,1179
|11,1737
|% -0,57
|
|Frank
|8,5196
|8,5709
|% -0,63
|
|Riyal
|2,1410
|2,1518
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.736
|5,94
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:02XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 22, 266.00 milyon TL de
-
10:02MIPAZ
Yüzde 5.83 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 974, 492 adet işlem
-
10:01BIZIM
Yüzde 8.83 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 581, 189 adet işlem
-
17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229