***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2021 10:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOW, S&P500, DAX, BRENT, PAMUK, ALTIN, GÜMÜŞ varantlarının dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlara ve kapalı olacakları tarihlere Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922526
BIST
13:221.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.433
13:228,0461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0595
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:229,5024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0882
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:22448,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,77
|Açılış
|: 448,20
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:22
|DERHL
|8,69
|20.661.532
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|219.210.958
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|25.555.042
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|BURVA
|37,54
|4.058.194
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|TRILC
|60,50
|246.095.184
|% -9,63
|
|GLRYH
|12,53
|31.641.410
|% -7,12
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|GARAN
|7,09
|1.434.637.630
|% 1,14
|
|RTALB
|32,98
|611.230.453
|% -2,19
|
|BJKAS
|9,81
|474.179.107
|% 7,10
|
|KOZAL
|122,40
|439.908.245
|% 1,32
|
|SASA
|47,44
|388.422.675
|% 0,30
|
|GARAN
|7,09
|1.434.637.630
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,93
|223.387.599
|% 0,52
|
|GSRAY
|4,19
|297.575.902
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,21
|73.281.508
|% -1,63
|
|KARSN
|4,12
|216.442.483
|% 2,74
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0425
|8,0461
|% -0,73
|
|Euro
|9,4789
|9,5024
|% -0,92
|
|Sterlin
|11,0827
|11,1383
|% -0,89
|
|Frank
|8,5054
|8,5566
|% -0,80
|
|Riyal
|2,1354
|2,1461
|% -0,92
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|