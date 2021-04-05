***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.04.2021 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923137
BIST
10:151.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
10:158,1914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2475
En Düşük
8,1460
10:159,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,7115
En Düşük
9,5854
10:15454,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,71
|Açılış
|: 454,83
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler10:15
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|97.918.319
|% 9,96
|
|NTGAZ
|11,30
|50.522
|% 9,92
|
|DERHL
|9,55
|18.285.316
|% 9,90
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|6.141.916
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,11
|6.075.513
|% -8,56
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BJKAS
|8,56
|175.674.762
|% -6,96
|
|BJKAS
|8,56
|175.674.762
|% -6,96
|
|KOZAL
|125,20
|119.927.238
|% 0,08
|
|GARAN
|6,94
|107.972.869
|% 0,85
|
|JANTS
|896,90
|98.157.574
|% 8,45
|
|FENER
|37,76
|97.918.319
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,56
|175.674.762
|% -6,96
|
|GARAN
|6,94
|107.972.869
|% 0,85
|
|GSRAY
|3,72
|53.286.153
|% -6,53
|
|DOHOL
|3,31
|40.643.167
|% 0,91
|
|KARSN
|4,13
|46.373.359
|% -0,72
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1859
|8,1914
|% 0,48
|
|Euro
|9,6205
|9,6360
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,2944
|11,3511
|% 0,48
|
|Frank
|8,6463
|8,6984
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1771
|2,1881
|% 0,46
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,67
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|-0,80
|