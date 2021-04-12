***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.04.2021 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926498
BIST
11:421.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,55
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:428,1971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:429,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0450
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:42457,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 457,95
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:42
|PENGD
|4,51
|78.308.580
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|437.502
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|564.364
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.514.739
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.618.574
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,06
|37.508.594
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,35
|3.709.009
|% -8,87
|
|NTGAZ
|16,25
|715.201.127
|% -1,69
|
|BJKAS
|12,29
|367.008.852
|% 9,93
|
|EREGL
|16,34
|341.108.893
|% 0,18
|
|PETKM
|6,08
|280.242.415
|% 1,16
|
|GARAN
|6,62
|264.535.033
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,83
|152.381.773
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,07
|150.350.417
|% -1,43
|
|TSKB
|1,34
|74.621.373
|% -0,74
|
|IHLAS
|0,64
|33.733.074
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,11
|57.149.543
|% -2,63
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1893
|8,1971
|% 0,52
|
|Euro
|9,7391
|9,7482
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2276
|11,2839
|% 0,77
|
|Frank
|8,8208
|8,8740
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1787
|2,1896
|% 0,50
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,17
|