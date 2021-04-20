***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.04.2021 07:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929348
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.416
En Düşük
1.377
18:058,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1074
En Düşük
8,0769
18:059,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0419
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7909
En Düşük
9,7152
18:05460,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 461,06
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.967
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,99
|22.562.012
|% 9,92
|
|BRKO
|1,26
|1.510.430
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|79.564.791
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.370.678
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|640.845
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% -0,98
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% -2,15
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% -1,59
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|303.388.142
|% -3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0869
|8,0909
|% 0,03
|
|Euro
|9,7580
|9,7841
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2991
|11,3557
|% 0,21
|
|Frank
|8,8177
|8,8709
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1523
|2,1631
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,16
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|0,70
|