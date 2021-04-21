***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.04.2021 07:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929797
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1266
En Düşük
8,0986
18:059,8019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0330
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8019
En Düşük
9,7531
18:05465,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,65
|Açılış
|: 465,47
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
465,85
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1162
|8,1176
|% 0,13
|
|Euro
|9,7817
|9,8019
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,2704
|11,3269
|% 0,00
|
|Frank
|8,8217
|8,8749
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1576
|2,1684
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,42
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,02
|
|B. Petrol
|66,10
|66,10
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
-
17:58SNGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
-
17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
-
17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
-
17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem