***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.04.2021 09:32
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 21.04.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 21 Nisan 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 27 Nisan 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930334
BIST
10:111.320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,00
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.311
10:118,3474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,1683
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:1110,0548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1882
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:11478,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,90
|Açılış
|: 478,78
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,24
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:09
|FORMT
|1,12
|886.313
|% 12,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|4.459.031
|% 9,66
|
|INTEM
|30,88
|74.421
|% 7,22
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|ADESE
|1,81
|8.159.645
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|99.112
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|18.565.789
|% -9,80
|
|GARAN
|6,99
|85.334.091
|% 0,43
|
|PETKM
|6,29
|31.574.908
|% -1,41
|
|EREGL
|17,77
|31.532.826
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,80
|21.704.136
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,06
|20.137.113
|% -0,48
|
|GARAN
|6,99
|85.334.091
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,80
|21.704.136
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,06
|20.137.113
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,91
|17.150.552
|% -0,68
|
|TSKB
|1,20
|7.021.400
|% -0,83
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3441
|8,3490
|% 2,08
|
|Euro
|10,0498
|10,0566
|% 1,93
|
|Sterlin
|11,5439
|11,6018
|% 1,60
|
|Frank
|9,0399
|9,0943
|% 1,72
|
|Riyal
|2,2073
|2,2184
|% 1,48
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,87
|
|Altın Gr.
|478
|478
|6,52
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,10
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|-0,16
|
Seans Raporu
10:09
daha fazla
-
10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 87 kaybederek (% -0.35 ) 1, 392
-
10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NIBAS, EMKEL
-
10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle ATLAS, GEDIZ, UMPAS
-
10:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR