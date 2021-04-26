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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

26.04.2021 07:56



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930779


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 193,60 5.970.965 % 10,00  
ORMA 30,58 21.345 % 10,00  
SUMAS 65,55 230.146 % 9,98  
MERIT 185,20 347.250 % 9,98  
KSTUR 245,70 160.196 % 9,98  
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10:38 Alış Satış %  
Dolar 8,3584 8,3621 % -0,08  
Euro 10,1133 10,1203 % -0,19  
Sterlin 11,6527 11,7112 % 0,62  
Frank 9,1475 9,2026 % 0,26  
Riyal 2,2318 2,2430 % 0,31  
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10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 0,00  
Altın Gr. 480 480 1,98  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 25,93 25,97 -0,06  
Gümüş Gr. 7,01 7,02 0,01  
B. Petrol 64,70 64,70 -0,72  
Seans Raporu 10:38
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