***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.04.2021 07:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930779
BIST
10:381.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.356
En Düşük
1.344
10:388,3621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0067
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4860
En Düşük
8,3580
10:3810,1203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,2769
En Düşük
10,1156
10:38478,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 478,73
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
478,45
BIST En Aktif Hisseler10:38
|MAALT
|193,60
|5.970.965
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,59
|21.493.231
|% -8,18
|
|BJKAS
|8,08
|25.262.066
|% -7,66
|
|FENER
|31,30
|16.968.373
|% -7,07
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|GARAN
|7,02
|280.756.024
|% -0,71
|
|GWIND
|6,06
|241.146.893
|% 8,99
|
|EREGL
|18,39
|205.700.910
|% 2,22
|
|PETKM
|6,38
|160.887.729
|% 1,43
|
|KRDMD
|7,04
|141.831.573
|% 1,00
|
|GWIND
|6,06
|241.146.893
|% 8,99
|
|GARAN
|7,02
|280.756.024
|% -0,71
|
|YKBNK
|2,07
|76.380.830
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,82
|57.351.510
|% 1,11
|
|TSKB
|1,20
|36.935.484
|% -0,83
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3584
|8,3621
|% -0,08
|
|Euro
|10,1133
|10,1203
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,6527
|11,7112
|% 0,62
|
|Frank
|9,1475
|9,2026
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2318
|2,2430
|% 0,31
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|0,00
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,01
|
|B. Petrol
|64,70
|64,70
|-0,72
|