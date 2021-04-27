***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.04.2021 07:52
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931137
BIST
12:071.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,66
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:078,2513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0194
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2361
12:079,9579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0503
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9480
12:07472,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,18
|Açılış
|: 472,55
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:07
|LUKSK
|57,75
|5.290.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.076
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.334
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,70
|311.397.891
|% -24,04
|
|DESA
|16,84
|29.500.106
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.661.850
|% -9,64
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,28
|653.808.541
|% -0,21
|
|THYAO
|12,13
|634.983.207
|% 3,41
|
|GARAN
|7,17
|453.532.397
|% 0,42
|
|SASA
|35,70
|311.397.891
|% -24,04
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|YKBNK
|2,09
|145.978.633
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|453.532.397
|% 0,42
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|THYAO
|12,13
|634.983.207
|% 3,41
|
|TSKB
|1,22
|46.481.410
|% 0,00
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2483
|8,2513
|% -0,23
|
|Euro
|9,9524
|9,9579
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,4159
|11,4731
|% -0,42
|
|Frank
|8,9731
|9,0272
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% -0,14
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-2,58
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|