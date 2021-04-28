***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.04.2021 09:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 27.04.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 27 Nisan 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Nisan 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931548
BIST
11:101.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
11:108,1992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:109,9091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0240
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:10466,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,46
|Açılış
|: 466,73
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:08
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.511.034
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.358.158
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.843.290
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.368.791
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|848.085
|% -9,78
|
|PENGD
|3,63
|27.845.755
|% -7,40
|
|GARAN
|7,16
|268.699.216
|% 0,56
|
|PETKM
|6,48
|251.687.905
|% -0,61
|
|EREGL
|19,54
|237.325.368
|% 0,46
|
|THYAO
|11,90
|209.568.195
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,18
|206.129.633
|% 0,98
|
|PETKM
|6,48
|251.687.905
|% -0,61
|
|GARAN
|7,16
|268.699.216
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,09
|75.756.003
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,18
|206.129.633
|% 0,98
|
|TSKB
|1,21
|30.238.699
|% 0,83
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1976
|8,1992
|% -0,07
|
|Euro
|9,9002
|9,9091
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,3517
|11,4086
|% -0,30
|
|Frank
|8,9208
|8,9745
|% -0,34
|
|Riyal
|2,1814
|2,1923
|% -0,08
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,60
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|66,02
|66,02
|0,15
|