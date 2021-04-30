***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.04.2021 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933002
BIST
10:131.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:138,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:139,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:13469,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,45
|Açılış
|: 469,71
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:13
|TIRE
|6,18
|1.271.207
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,39
|38.004.793
|% 9,53
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|BASCM
|13,90
|159.572
|% 8,68
|
|IHGZT
|1,94
|504.617
|% -9,77
|
|KRTEK
|11,78
|20.607.459
|% -9,38
|
|FENER
|26,34
|18.532.882
|% -8,48
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|RALYH
|3,60
|342.432
|% -5,26
|
|EREGL
|19,32
|104.270.715
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,22
|98.049.113
|% 1,40
|
|GARAN
|7,26
|78.284.213
|% 0,41
|
|BIOEN
|17,52
|54.411.898
|% -0,90
|
|PETKM
|6,74
|53.362.108
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,11
|35.032.875
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,22
|98.049.113
|% 1,40
|
|EKGYO
|1,84
|20.255.925
|% 0,55
|
|GARAN
|7,26
|78.284.213
|% 0,41
|
|PETKM
|6,74
|53.362.108
|% 0,60
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2440
|8,2531
|% 0,61
|
|Euro
|9,9832
|9,9923
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4751
|11,5327
|% 0,67
|
|Frank
|9,0632
|9,1178
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1974
|2,2084
|% 0,80
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,46
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,74
|67,74
|-0,31
|
Seans Raporu
10:13
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10:27
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10:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISKUR, ARTI
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10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR