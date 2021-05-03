***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.05.2021 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933982
BIST
10:271.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:278,2945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:2710,0152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0446
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:27473,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,64
|Açılış
|: 473,39
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MRSHL
|271,70
|1.161.789
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|6.903.204
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.468.956
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|6.800.968
|% 9,97
|
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|72.327.120
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,68
|3.995.845
|% -6,67
|
|PETUN
|21,96
|7.495.749
|% -5,75
|
|UZERB
|42,82
|99.599
|% -5,22
|
|THYAO
|12,49
|171.607.293
|% 2,13
|
|SISE
|7,67
|160.534.408
|% 2,13
|
|BIOEN
|18,15
|145.010.321
|% 1,91
|
|SASA
|36,76
|96.595.654
|% 2,68
|
|KOZAL
|112,90
|94.054.364
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,12
|77.861.459
|% 0,95
|
|SISE
|7,67
|160.534.408
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,82
|29.180.811
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|17.640.142
|% -0,79
|
|THYAO
|12,49
|171.607.293
|% 2,13
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2889
|8,2945
|% 0,24
|
|Euro
|9,9907
|10,0152
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4367
|11,4940
|% 0,32
|
|Frank
|9,0427
|9,0972
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2028
|2,2139
|% 0,14
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,69
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,48
|