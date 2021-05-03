***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.05.2021 09:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.04.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Nisan 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Mayıs 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934005
BIST
11:111.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
11:118,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
11:1110,0046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0340
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
11:11473,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,18
|Açılış
|: 473,93
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler11:11
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|CANTE
|4,71
|3.329.117
|% 9,79
|
|DNISI
|13,87
|3.496.256
|% 8,61
|
|FORMT
|1,43
|11.062.361
|% 8,33
|
|VERTU
|31,40
|102.217.637
|% 8,28
|
|KRTEK
|10,53
|30.217.467
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|84.922.213
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,65
|6.451.218
|% -8,33
|
|PETUN
|21,78
|16.006.121
|% -6,52
|
|UZERB
|42,82
|99.599
|% -5,22
|
|THYAO
|12,55
|381.444.096
|% 2,62
|
|SISE
|7,67
|220.713.218
|% 2,13
|
|PETKM
|6,85
|205.669.414
|% 2,09
|
|KOZAL
|112,90
|182.327.412
|% -0,09
|
|SASA
|36,52
|171.498.726
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,11
|116.689.132
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|65.612.954
|% 0,00
|
|THYAO
|12,55
|381.444.096
|% 2,62
|
|PETKM
|6,85
|205.669.414
|% 2,09
|
|SISE
|7,67
|220.713.218
|% 2,13
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2998
|8,3072
|% 0,39
|
|Euro
|9,9757
|10,0046
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4571
|11,5145
|% 0,49
|
|Frank
|9,0512
|9,1058
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2064
|2,2175
|% 0,30
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|5,72
|
|Altın Gr.
|473
|474
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,32
|