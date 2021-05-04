***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.05.2021 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934296
BIST
10:201.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.417
10:208,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0699
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3177
En Düşük
8,2393
10:209,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0115
En Düşük
9,9291
10:20477,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,80
|Açılış
|: 477,38
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,60
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:18
|DITAS
|15,29
|1.085.850
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|10.967.008
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.830.748
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,19
|3.747
|% -41,38
|
|VAKFN
|21,30
|3.143.433
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,40
|4.154.507
|% -6,02
|
|VERTU
|28,54
|14.776.210
|% -5,50
|
|EUKYO
|4,10
|246.049
|% -4,21
|
|THYAO
|12,77
|322.516.109
|% -1,16
|
|EREGL
|19,22
|126.686.533
|% 1,37
|
|GARAN
|7,38
|123.230.507
|% 0,14
|
|KOZAL
|117,00
|110.242.177
|% 1,04
|
|PETKM
|6,85
|93.387.649
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,12
|53.545.384
|% 0,00
|
|THYAO
|12,77
|322.516.109
|% -1,16
|
|PEKGY
|1,40
|24.350.845
|% 6,06
|
|TSKB
|1,28
|21.880.665
|% 0,79
|
|GARAN
|7,38
|123.230.507
|% 0,14
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-6,79
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,01
|
|B. Petrol
|67,54
|67,54
|-0,02
|