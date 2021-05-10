***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.05.2021 08:17
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935549
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2550
En Düşük
8,2246
18:0510,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0621
En Düşük
10,0015
18:05485,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,17
|Açılış
|: 485,96
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
487,01
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2474
|8,2532
|% 0,23
|
|Euro
|10,0338
|10,0420
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,5344
|11,5923
|% 0,46
|
|Frank
|9,1004
|9,1552
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1895
|2,2005
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|4,13
|
|Altın Gr.
|486
|486
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|0,35
|